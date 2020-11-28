توقعات حالة الطقس والمناطق التي ستشهد أمطاراً اليوم في عموم العراق

2020/11/28 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم السبت (28 تشرين الثاني 2020)، توقعات حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، التي ستشهد أمطاراً اليوم في عموم العراق.

وذكرت الهيأة في جداول توضيحية تلقتها (بغداد اليوم)، أن "المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها اليوم غائماً ممطراً في أغلب أقسامها وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية، وتزداد غزارتها في الأقسام الشرقية، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".

وأضافت، أن "المنطقة الشمالية سيكون طقسها غائماً جزئياً يتحول إلى غائم بعد الظهر، مع أمطار متوسطة الشدة ليلا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشارت إلى أن "الطقس اليوم في المنطقة الجنوبية، سيكون غائماً ممطراً وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية، وتزداد غزارتها في الأقسام الشرقية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وبحسب الجداول الصادرة عن الهيأة، فإن "المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، ستشهد يوم غد وبعدها، أمطاراً متفرقة، وتكون من متوسطة إلى غزيرة الشدة، فضلاً عن حدوث عواصف رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

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