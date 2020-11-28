الأنواء الجوية: طقس ممطر في المناطق العراقية يستمر 48 ساعة

2020/11/28 | 10:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توقعت الهيئة العامة الانواء الجوية، السبت، استمرار الأجواء الغائمة والممطرة في عموم العراق خلال الأيام المقبلة مع رياح جنوبية شرقية خفيفة.



ونشرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2020)، توقعات الحالة الجوية لهذا اليوم السبت الموافق 28-11-2020 والايام التي تليه، مع تقرير كميات الترسبات المائية الساقطة في محطات العراق خلال الـ24 ساعة الماضية والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل"، حسب الجدول التالي:

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