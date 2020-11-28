روحاني يتهم إسرائيل بمقتل فخري زاده

2020/11/28 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إسرائيل مسؤولة عن اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده الذي يشتبه الغرب منذ فترة بأنه العقل المدبر لبرنامج سري لإنتاج قنبلة نووية.

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