صحة الناصرية تعلن حصلية ضحايا وجرحى امس

2020/11/28 | 10:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أفادت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، بأن حصيلة أحداث الأمس في الناصرية ارتفعت إلى 85 قتيلاً وجريحاً.

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