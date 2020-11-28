الهجرة والاعمار تنسقان لشمول العائدين بقروض الإسكان  

2020/11/28 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، أنها تنسق مع وزارة الإعمار لشمول الاسر العائدة الى مناطق سكناها الاصلية بقروض الاسكان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة مدير عام دائرة شؤون الفروع علي عباس جهانكير في تصريح اوردته صحيفة “الصباج” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “الوزارة ناقشت مع وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة شمول الاسر العائدة من النزوح بالقروض التي تمنح للبناء من صندوق الاسكان وبنسب معينة”.

وأضاف جهانكير ان “الهدف من هذه الخطوة دعم النازحين العائدين للاستقرار بمناطقهم الاصلية وبناء منازلهم المهدمة بسبب العمليات الارهابية التي شهدتها مناطقهم خلال مدة تواجد عصابات داعش التكفيرية، فضلا عن التشجيع على العودة الطوعية للاسر النازحة”.

وتابع جهاكير ان “منح القروض للعائدين يسهم ايضا بانهاء ملف النزوح وتيسير السبل الكفيلة بحل مشكلاتهم، حيث يتم العمل بين الوزارتين لاعتماد الية لتقديم كل ما يمكن للعائدين”.



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