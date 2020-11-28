محافظ ذي قار: ما حصل في ساحة الحبوبي “احتكاك” بين المتظاهرين

2020/11/28 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد محافظ ذي قار ناظم الوائلي، السبت، أن الوضع الأمني في المحافظة مستتب، مشيرا الى أن حظر التجوال جاء تحسباً لأي طارئ، فيما اعتبر أن ما حصل في ساحة الحبوبي “احتكاك” بين المتظاهرين.

وقال الوائلي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الأمور في محافظة ذي قار تسير باتجاه التهدئة ،وأن حظر التجوال في مربع المدينة ،والحركة طبيعة في باقي المحافظة ،وهناك استتباب كامل للأمن ،سواء في المحال والمولات والأسواق ومحطات الوقود التي هي تعمل حالياً بشكل انسيابي ،وأكثر المواطنين لا يعلمون بما جرى”، لافتاً إلى أن “الحظر في عموم المحافظة جاء من أجل الحفاظ على الوضع العام وتحسباً لأي طارئ”.

وأضاف الوائلي، أن “ما حصل في ساحة الحبوبي هو احتكاك بين المتظاهرين نتيجة سوء فهم وتدخلت القوات الأمنية لمعالجة الموقف”، مؤكداً أن إدارة المحافظة حيادية في تقييمها للوضع والواقع ،ولا توجد أفضلية لطرف على طرف آخر”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أصدر يوم أمس الجمعة، قرارات عدة بشأن أحداث محافظة ذي قار.



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