محافظ ذي قار: الوضع الأمني مستتب والأمور تسير باتجاه التهدئة

2020/11/28 | 10:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ذي قار- واع- محمد الطالبي

أكد محافظ ذي قار ناظم الوائلي اليوم السبت، أن الوضع الأمني في المحافظة مستتب ،وحظر التجوال جاء تحسباً لأي طارئ.

وقال الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأمور في محافظة ذي قار تسير باتجاه التهدئة ،وأن حظر التجوال في مربع المدينة ،والحركة طبيعة في باقي المحافظة ،وهناك استتباب كامل للأمن ،سواء في المحال والمولات والأسواق ومحطات الوقود التي هي تعمل حالياً بشكل انسيابي ،وأكثر المواطنين لا يعلمون بما جرى"، لافتاً إلى أن "الحظر في عموم المحافظة جاء من أجل الحفاظ على الوضع العام وتحسباً لأي طارئ".

وأضاف أن "ما حصل في ساحة الحبوبي هو احتكاك بين المتظاهرين نتيجة سوء فهم وتدخلت القوات الأمنية لمعالجة الموقف"، مؤكداً أن إدارة المحافظة حيادية في تقييمها للوضع والواقع ،ولا توجد أفضلية لطرف على طرف آخر".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أصدر يوم أمس الجمعة، قرارات عدة بشأن أحداث محافظة ذي قار.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر قراراً بإقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار ،وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث اليوم التي جرت في المحافظة ، وإعلان حظر التجوال فيها ، وإلغاء إجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر بالسلم الأهلي في العراق".

وأضاف أن "القائد العام أكد أن توتير الأوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد، وأن لا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي أريقت في أحداث اليوم".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وأن بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا أي منطلق وطني"، مبيناً أن "القائد العام أهاب بكل المواطنين الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي الزكي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد وأهله الشر".

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