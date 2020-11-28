عندما يقهر الدين الرأسماليّة وسط المقهورين - تيري إيغلتُن

2020/11/28 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تيري_إيغلتُن مع ازدياد علمانيّته ونسبيّته، نسي الغربُ حجمَ النفوذ الذي تمتلكه الديانات.



الإلحاد ليس بالسهولة التي يبدو عليها.



يمكنه أن يكون سهلًا على المستوى الفرديّ، لكن تبيّن أنّه من الصعوبة الشديدة أن تصبح مجتمعاتٌ بأكملها ملحدة.



فالحداثة مليئةٌ بأنقاضِ البدائل التي فشلتْ في استبدال الذات الإلهيّة: من المنطق والفنّ والعلم والثقافة والإنسانيّة إلى الطبيعة والإنسان والدولة وصولًا الى توم كروز.



فبمجرّد أن يتمّ ......





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