انطلاق عمليات توريد لقاح

2020/11/28 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"

الأمريكية، اليوم السبت، أن شركة

"يونايتد إيرلاينز" بدأت يوم أمس

الجمعة، بتسيير رحلات طيران مستأجرة

لنقل شحنات لقاح شركة "فايزر" الأمريكية

ضد كورونا.

وتأتي هذه الرحلات قب

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