إيران تتهم إسرائيل باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

2020/11/28 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن

اغتيال العالم النووي الإيراني محسن

فخري زاده، لن يبطئ مسار إيران النووي،

وأن هذا الحادث يظهر مدى "شدة يأس

العدو"، موجها أصابع الاتهام لإسرائيل.

وقال روحاني: "مرة أ

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