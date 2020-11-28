2020/11/28 | 10:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن

مسؤول في البنتاغون، مساء يوم الجمعة،

إن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"

تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية

أخرى.

وأفادت الشبكة بأن نقل حاملة الطائرات

يو إس إس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول في البنتاغون: تحريك حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى منطقة الخليج) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول في البنتاغون: تحريك حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى منطقة الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).