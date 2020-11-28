افتتاح مركز الدراسات الإقليمية وكلية التمريض بجامعة الموصل

2020/11/28 | 10:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلن رئيس جامعة الموصل قصي الأحمدي، السبت، عن افتتاح مبنى مركز الدراسات الإقليمية وكلية التمريض بعد خروجهما عن الخدمة جراء العمليات الارهابية التي ارتكبتها داعش داخل الجامعة.

وقال الاحمدي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الملاكات الهندسية في جامعة الموصل اعادت تاهيل واعمار مركز الدراسات الاقليمية الذي تم افتتاحه اليوم بعد تاهيله واعماره خلال مدة عام، مع افتتاح مبنى كلية التمريض في جامعة الموصل، حيث تم إنجازهما ضمن مبالغ اعمار المناطق المتضررة”.

وأضاف الاحمدي، ان “المباني تم تجهيزها باحدث الاجهزة والمواد اللازمة مع رفد المركز باحدث الكتب الاقليمية بعد سرقة محتوياته من قبل داعش الإرهابية”.



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