2020/11/28 | 10:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شركة أميركية تنقل لقاح كورونا

فوتو: أرشيف

منذ 24 دقیقة

313 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة طيران "يونايتد إيرلاينز" الأميركية، بدأت أمس الجمعة، في تسيير رحلات لنقل جرعات من لقاح "فايزر" ضد كوفيد-19 في مراكز تجميع.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أمس الجمعة، 27 تشرين الثاني 2020، ان البدء بنقل اللقاح هو إجراء أولي يهدف لتسريع عملية التوزيع بمجرد الموافقة على اللقاح من قبل الجهات المعنية، كما ان الرحلات الأولية هذه هي حلقة ضمن سلسلة التوريد العالمية الواسعة التي يتم التخطيط لها لمواجهة التحدي اللوجستي المتمثل في توزيع لقاحات كوفيد.

وأوضحت ان "خطة التوزيع الخاصة بفايزر تتضمن مواقع تخزين مبردة في مراكز التجميع النهائي في عدة مناطق مثل ميشيغان ( الولايات المتحدة)، وبورس (بلجيكا)، كما تشمل الخطة أيضا إضافة سعة تخزينية في مواقع التوزيع مثل كارلسروه (ألمانيا)، بالإضافة إلى عشرات الرحلات الجوية ومئات الرحلات البرية يوميا".

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، أمس الجمعة، إنها تدعم "أول شحنة جوية واسعة للقاح، وأنها تعمل مع شركات الطيران لنقل لقاحات كوفيد-19، بأمان".

وسعت شركة "يونايتد" للحصول على إذن بحمل كمية ثلج جاف أكبر من المسموح بها في الرحلات الجوية، للحفاظ على درجات الحرارة المنخفضة للغاية المطلوبة لمنع تلف اللقاح.

وفي الأسبوع الماضي، طلبت شركة "فايزر" إذنا من الولايات المتحدة للاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 الذي طورته مع بيونتيك الألمانية، حيث تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ارتفاع حاد في حالات الإصابة والوفاة بالمرض في الولايات المتحدة ومناطق أخرى حول العالم.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا.. البدء بتسيير رحلات لنقل جرعات من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا.. البدء بتسيير رحلات لنقل جرعات من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).