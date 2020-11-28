2020/11/28 | 10:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت اللجنة المالية النيابية الى الكشف عن أعداد الموظفين الفعليين في مؤسسات الحكومة الاتحادية ووزاراتها.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية في مجلس النواب لاتملك قاعدة بيانات بأعداد الموظفين الحقيقيين.

واضاف: طلبنا من الحكومة الاتحادية خلال تشريع قانون تمويل العجز المالي باتباع نظام التسجيل البايومتري لمعرفة تلك الأعداد وكذلك لتشخيص الفضائيين منهم.

واضاف: ان الحكومة ستبدا بخطوات احصاء الموظفين عن طريق الكود الوظيفي لكل موظف، لانه لايجوز الاستمرار بهذا الحال وعدم معرفة العدد الحقيقي للموظفين.

واشار الى انه احصائيات كل دائرة ومؤسسة حكومية تخلف عن الاخرى كدائرة التقاعد وغيرها من الدوائر، لذا لابد من وجود قاعدة بيانات توضح العدد الحقيقي للموظفين وكشف الفضائيين منهم ومقدار المبالغ التي تدفع كرواتب للموظفين.

PUKmedia خاص ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية تدعو لاحصاء الموظفين وكشف الفضائيين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية تدعو لاحصاء الموظفين وكشف الفضائيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).