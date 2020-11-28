وزير الخارجية يعلق على التغيير في الإدارة الأمريكية ويوضح بشأن عقد صفقة تسليح مع روسيا - عاجل

2020/11/28 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، إن التغيير في الإدارة الأمريكية مهم وأن الرئيس المنتخب جو بايدن ضالع بملف العراق ومن يتولى منصب وزير الخارجية هو صديق شخصي، فيما علق حسين على عقد صفقة تسليح مع روسيا.

وذكر حسين في حديث لوسائل إعلام محلية، أن، "التغيير في واشنطن مهم، من يأتون للسلطة ويتولون العلاقات الخارجية لديهم اطلاع على الملف العراقي، فبايدن الذي سيكون رئيساً لأميركا كان يمسك الملف العراقي لمدة تقارب الثمانية أعوام حينما كان نائباً للرئيس أوباما، وهو مطلع بشكل تفصيلي على الوضع في العراق، وللعديد من المرات زار العراق وإقليم كردستان سواء بصفته سيناتوراً أم نائباً للرئيس".

وأضاف، "كما أن من يتولى منصب وزير الخارجية هو صديق شخصي على علم بأوضاع العراق والمنطقة عموماً، وكذلك مستشار الأمن القومي، باختصار فإن جميع من سيباشرون مهامهم مطلعون على الوضع في العراق والمنطقة، لذا أقول إنه من غير المستبعد أن تكون العلاقات أكثر سلاسة، فسياسة الديمقراطيين معروفة في الشرق الأوسط ونحن مستعدون لتوثيق العلاقات مع واشنطن".

وبشأن عقد صفقة تسليح مع روسيا خلال زيارته لموسكو، أوضح وزير الخارجية، "نحن لم نخض في تفاصيل هذه المسألة، ولا أعلم لماذا تم تضخيم الأمر إعلامياً، فما تم الحديث عنه هو أن وزير الدفاع العراقي سيزور روسيا ومن ضمن المواضيع التي سيبحثها خلال الزيارة هو شراء السلاح، إضافة إلى محاور أخرى مثل التدريب والتعاون العسكري ومواصلة القتال ضد داعش، وقد تركتُ مسألة التسليح لوزير الدفاع الذي سيزور روسيا".

ويزور حاليا، وزير الخارجية، فؤاد حسين، روسيا، للتباحث حول مستجدات عدة، من بينها ملفات الاستثمار.

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