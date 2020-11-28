من داخل حسابات وسجلات الدولة.. خبراء يرصدون “مؤشرًا كارثيًا”

2020/11/28 | 10:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عما وصفه بـ”المؤشر الكارثي” في حسابات الدولة لغاية أيلول 2020.

وقال المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “بلغ حجم الانفاق الفعلي الاستثماري 1.141 ترليون دينار فقط مقابل انفاق تشغيلي كبير قدره 50.593 ترليون دينار”.

وتابع: “أي ان الانفاق التشغيلي في العراق قد فاق بنحو 44 مرة الانفاق الاستثماري، ولا يمثل الانفاق الاستثماري في العراق لغاية 30/9/2020 سوى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي وحتى مع إضافة التراكم الرأسمالي للقطاع الخاص فإن النسبة تبقى ضئيلة جدا”.

وبين ان “التجربة التاريخية تفيد بإن معدل 10% من الاستثمار الى الناتج المحلي الإجمالي يسمح فقط بالحفاظ على حجم الثروة السابقة أي بإعادة الإنتاج البسيط أي بمعنى آخر يؤمن معدل نمو مقداره صفرا، وكل نقطة تراكم جديدة من معدل الاستثمارات فوق 10% من الناتج الإجمالي تؤمن نسبة معينة من النمو وهذا يفسر النمو السالب في الناتج الحلي الإجمالي في العراق عام 2020 “.

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