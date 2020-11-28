الجيش الإيراني: سنحتفظ بحق الانتقام من العدو على اغتيال فخري زادة

2020/11/28 | 10:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، السبت، أن إيران تحتفظ بحق “الانتقام من العدو” على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقال موسوي في تصريح له، إن “يد أمريكا والكيان الصهيوني ومجاهدي خلق تقف بوضوح خلف عملية اغتيال العالم فخري زاده”، مؤكدا أن جريمة اغتيال فخري زاده لن تمنع إيران من المضي في طريق التقدم والتطور السلمي.

واغتيل العالم النووي الإيراني عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص، وبحسب وكالة “فارس” الإيرانية، فإن مرافقي العالم النووي اشتبكوا مع فريق الاغتيال والعملية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن “إسرائيل، العدو اللدود لإيران، متورطة على الأرجح في مقتل فخري زاده”.

وامتنع البنتاغون عن التعليق على الاغتيال، كما قال مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “المكتب لا يعلق على تقارير عن الهجوم”.انتهى / 25م

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