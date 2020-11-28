2020/11/28 | 10:40 - المصدر: عين العراق

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المالية النيابية تؤكد لا نمتلك قاعدة بيانات عن أعداد الموظفين الحقيقيين

بغداد/..



دعت اللجنة المالية النيابية الى الكشف عن أعداد الموظفين الفعليين في مؤسسات الحكومة الاتحادية ووزاراتها.



وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية : ان اللجنة المالية في مجلس النواب لاتملك قاعدة بيانات بأعداد الموظفين الحقيقيين.

واضاف: طلبنا من الحكومة الاتحادية خلال تشريع قانون تمويل العجز المالي باتباع نظام التسجيل البايومتري لمعرفة تلك الأعداد وكذلك لتشخيص الفضائيين منهم.



واضاف: ان الحكومة ستبدا بخطوات احصاء الموظفين عن طريق الكود الوظيفي لكل موظف، لانه لايجوز الاستمرار بهذا الحال وعدم معرفة العدد الحقيقي للموظفين.

واشار الى انه احصائيات كل دائرة ومؤسسة حكومية تخلف عن الاخرى كدائرة التقاعد وغيرها من الدوائر، لذا لابد من وجود قاعدة بيانات توضح العدد الحقيقي للموظفين وكشف الفضائيين منهم ومقدار المبالغ التي تدفع كرواتب للموظفين.

المصدر: PUKmedia

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