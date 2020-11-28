"لا يدري كيف وصلت إليه".. توقيف رئيس هندوراس السابق بالمطار بسبب 18 ألف دولار

2020/11/28 | 10:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس هندوراس السابق مانويل زيلايا إنه احتجز دون وجه حق في مطار تونكونتين الدولي لحمله مبلغ 18 ألف دولار.

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