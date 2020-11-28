الاعمار والبلديات تعتمد الاستثمار والجباية في طريق المرور السريع

2020/11/28 | 10:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} أعلنت دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والبلديات العامة قرب إكمال دراسة لإدخال الاستثمار والجباية في طريق المرور السريع.

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