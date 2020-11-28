وزير الصحة: حملات واسعة لفحص الهيئات التدريسية والطلبة لحمايتهم من

2020/11/28 | 10:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد وزير الصحة حسن التميمي، ان الوزارة وجهت الفرق الصحية في بغداد والمحافظات بالقيام بحملات واسعة لفحص الهيئات التدريسية والطلبة ولجميع المراحل.

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