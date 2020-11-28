السفير الصيني يتحدث عن مشاريع كبيرة في العراق ويسمي ’’الاتفاقية الصينية’’ بتسمية جديدة

2020/11/28 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث السفير الصيني لدى العراق، تشانغ

تاو، السبت، عن مشاريع كبيرة في العراق،

فيما وصف الاتفاقية العراقية- الصينية

بتسمية "النفط مقابل الإعمار".

وقال السفير الصيني في بيان نقلته سفارة

بكين في بغداد، إن

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