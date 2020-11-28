أوبك + تدعو إلى إجراء محادثات في اللحظة الأخيرة وسط شكاوى العراق

2020/11/28 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت المملكة العربية السعودية

وروسيا مجموعة صغيرة من دول أوبك +

لإجراء محادثات اللحظة الأخيرة غدا

الاحد، وسط شكاوى العراق قبل أن تقرر ما

إذا كانت ستؤجل زيادة الإنتاج في كانون

الثاني

.

ووفقا لوكالة

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