غربتان في الزمان والمكان - حسن مدن

2020/11/28 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن من بين أهم وأعمق الكتب التي عالجت "هاجس الغرب في مجتمعاتنا"، كتاب "النفس المبتورة" لمؤلفه داريوش شايغان، والكاتب من أصول إيرانية ولكنه يعيش في فرنسا .



تنطلق المعاينات والظواهر التي يرصدها الكاتب ويعالجها ويحللها، وعلى أساسها يقدم استنتاجاته المهمة، تنطلق من الواقع الإيراني، بعد الثورة الإسلامية تحديداً، مع الاتكاء على التاريخ الإيراني وعلى الثقافة الفارسية .



ولكن أحكام الكتاب وأفكار مؤلفه تنطب ......





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