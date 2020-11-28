اتحاد اليد يصدر جملة من القرارات بشأن الجولة الاولى من الدوري الممتاز

2020/11/28 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، اصدار جملة من القرارات بشان مباريات الجولة الاولى من الدوري الممتاز.

وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد اصدرت جدول مباريات المرحلة الأولى (التجمع الأول ) للدوري العراقي الممتاز للموسم 2021 – 2020”.

واوضح ان “المرحلة الاولى ستكون على شكل تجمعين الأول سينطلق في محافظة السليمانية في الاول من الشهر المقبل على ان يحدد التجمع الثاني خلال الفترة المقبلة”.

واضاف ان “الاتحاد العراقي لكرة اليد يؤكد على جملة من الامور على النادي المستضيف تطبيقها والالتزام بها وهي على النادي المستضيف للمباراة توفير حماية أمن الملاعب لقاعة المباراة، وتوفير سيارة إسعاف تكون بالقرب من القاعة في حالة إصابة اللاعبين”.

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق الاول من كانون الثاني المقبل وبمشاركة 10 فريق تتبارى فيما بينها على مرحلتين.



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