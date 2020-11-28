2020/11/28 | 11:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وجه مصرف الرافدين، السبت، فروعه كافة في بغداد والمحافظات بالاستمرار باستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من الرافدين حول فتح الحسابات للمواطنين لإيداع اموالهم ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من الرافدين حول فتح الحسابات للمواطنين لإيداع اموالهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).