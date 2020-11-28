ارتفاع حصيلة أحداث الناصرية إلى 4 شهداء و90 جريحاً

2020/11/28 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر طبي في الناصرية، اليوم السبت (28 تشرين الثاني 2020)، بارتفاع حصيلة الأحداث التي شهدتها ساحة الحبوبي في الناصرية يوم أمس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحصيلة النهائية لأحداث يوم أمس في مدينة الناصرية ارتفعت إلى 4 شهداء و90 جريحاً".

وأضاف، أن بين الجرحى "75 حالة طعن و15 حالة إصابة بطلق ناري".

يتبع.



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