2020/11/28 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، السبت (28 تشرين 2020)، خلو محافظة ديالى من مخيمات النزوح بعد اغلاق مخيم الوند الكرفاني في قضاء خانقين.

وقالت جابرو، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اخر (93) اسرة نازحة بواقع (586) شخصاً عادت الى مناطق سكناهم الاصلية في اقضية ونواحي المحافظة، وذلك ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة النازحين".

وأضافت، أن "المخيم كانت تقطنه (1,900) اسرة نازحة بواقع (11,400) فرداً"، مشيرة الى "الجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة ومحافظة ديالى وقيادة العمليات فيها الى جانب مساهمتهم في انجاح خطة طوارئ الوزارة الرامية الى اعادة العوائل النازحة الى مناطقها".

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه "بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع القوات الامنية تم ايصالها الى مناطق سكناها الاصلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تعلن خلو محافظة ديالى من مخيمات النازحين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تعلن خلو محافظة ديالى من مخيمات النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).