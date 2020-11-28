تشكيلة ريال مدريد المتوقعة لمواجهة ألافيس اليوم

2020/11/28 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق ريال مدريد نتائج مخيبة للآمال بعد الخسارة أمام فالنسيا برباعية مقابل هدف قبل التوقف الدولي والتعادل مع فياريال الأسبوع الماضي، قبل أن يفوز يوم الأربعاء الماضي على إنتر ميلان أوربياً.

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة النادي الملكي التي تستعد لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم السبت في مباراة مهمة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد استدعاء 19 لاعباً فقط بسبب غيابات الفريق الكثيرة وأبرزها القائد الإسباني سيرجيو راموس والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وشهدت القائمة أيضاً استمرار غياب لاعب خط الوسط الأوروجوياني فيدريكو فيدي فالفيردي بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل التوقف الدولي الأخير، حيث من المتوقع أن يلعب الفريق بالتشكيلة الثالية:

كورتوا، وناتشو، فاسكيز، فاران وميندي، وكروس، أوديجارد وكاسيميرو، وأسينسيو، هازارد وماريانو.

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