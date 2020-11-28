ديالى تسجل / 62 / اصابة بفايروس كورونا اليوم

2020/11/28 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة صحة ديالى تسجيل / 62 / اصابة جديدة بمرض كورونا من خلال الفحص المختبري ل / 927 / مسحة في عموم المحافظة .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم تم تسجيل وضمن الموقف الوبائي لمحافظة ديالى / 181 / حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الى / 17413 / حالة بنسبة 94% من مجمل الاصابات التراكمية / 18515 / اصابة .



واضاف ان المحافظة لم تشهد تسجيل اية حالة وفاة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية /انتهى

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