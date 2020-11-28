أمريكا تحرك حاملة طائرات وسفن حربية الى الخليج العربي

2020/11/28 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول في البنتاغون، إن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.وأفادت أن نقل حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى، يتم بهدف توفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان منتصف يناير القادم.وأشار المسؤول الى أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب.مؤكدا أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.وأوضحت "سي إن إن" أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران ./انتهى10

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