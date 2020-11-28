جماعة علماء العراق تستنكر جريمة استهداف العالم النووي الإيراني

2020/11/28 | 11:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت جماعة علماء العراق جريمة استهداف العالم النووي الإيراني وتشير باصبع الاتهام الى الموساد الاسرائيلي : حرب ضد الوعي والتقدم الإسلامي. ...

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