العراقيون يواجهون القوى التي تجرهم الى التطبيع

2020/11/28 | 11:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكاتب السياسي الدكتور وفيق ابراهيم ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مُصّر ومنذ فترة طويلة على ان يشكل القوة الاكثر تأثيرا في العراق واض...

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