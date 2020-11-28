حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي وتحذيرات بطقس العراق

2020/11/28 | 11:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتنبىء الجوي العراقي ، حسين الأسدي، السبت، عن حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي متوقعة خلال 48 ساعة القادمة، مبينا ان بعض المناطق ستشهد امطارا غ...

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