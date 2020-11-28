2020/11/28 | 11:11 - المصدر: عين العراق

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السبت 28 نوفمبر 2020 | 10:59 صباحاً | عدد القراءات : 20

المتظاهرون يعيدون تمركزهم في ساحة الحبوبي وسط الناصرية

قال شهود عيان ان المتظاهرين اعادوا تمركزهم في ساحة الحبوبي وسط الناصرية بعد انسحاب القوات الامنية المتمركزة قرب الساحة.

فيما أفادت دائرة صحة ذي قار، اليوم السبت، بأن حصيلة أحداث الأمس في الناصرية ارتفعت إلى 85 قتيلاً وجريحاً.



وقال الناطق باسم الدائرة عمار الزاملي في حديث صحفي إن "عدد القتلى الذين سقطوا خلال التوترات والأحداث التي جرت في ساحة الحبوبي ارتفع إلى 5 قتلى، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 80 مصاباً بجروح متفاوتة".



وأضاف أن "عدد الراقدين في المستشفى 10 فقط بينهم 3 جرحى بوضع حرح، بالإضافة إلى إصابة 5 أفرد من القوات الأمنية".





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