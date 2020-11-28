تحركات لتضمين موازنة 2021 فقرة “هامة”: هل ستتحول بيوت التجاوز إلى طابو صرف؟

2020/11/28 | 11:11 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، اليوم السبت، تضمين موازنة 2021 آلية لتمليك اراضي الدولة والعشوائيات لساكنيها.

وقال فدعم، في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، إن “الحكومة وعدتنا بارسال الموازنة في الايام المقبلة وهي خالية من التعيينات والمشاريع بحسب تصريحهم”.

وأضاف، “وجدنا الاف الاعفاءات الحكومية يومياً وبمبالغ طائلة وتم الغاؤها من خلال اضافة مادة في قانون الاقتراض تشمل الغاء جميع الاستثناءات في الجمارك”، لافتا الى انه” في حال عدم التزام الحكومة في تعظيم ايرادات الدولة سنضيفها في قانون الموازنة”.

واشار فدعم، الى ” توزيع الارباح النفطية الى حوافز ومكافآت ومنافع اجتماعية لا نعلم ماهيتها، وهي مبالغ كبيرة”.

واكد فدعم” سنضمن نقاطاً كثيرة في موازنة 2021 من ضمنها تعضيد موارد الدولة وكذلك تسليم نفط اقليم كردستان لبغداد وتمليك اراضي الدولة والعشوائيات لساكنيها”.

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