2020/11/28 | 11:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية ببغداد وعدد من المحافظات ليوم السبت (28 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين. بغداد - السعر في بورصة الكفاح

125,300

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السعر في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 124,750

بيع 125,500

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السليمانية

125,350

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الموصل

125,400

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البصرة

125,500

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الناصرية

125,450

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صلاح الدين

125,500

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق العراق يشهد ارتفاعاً ’طفيفاً’ في أسعار صرف الدولار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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