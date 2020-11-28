بعد العقوبات الأميركية.. كاري لام بدون حساب بنكي

2020/11/28 | 11:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام إنها تحتفظ بالأموال النقدية في منزلها لأنها لم تعد تمتلك حسابا مصرفيا منذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها.

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