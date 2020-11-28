2020/11/28 | 11:12 - المصدر: سفن سكاي

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بيروت (رويترز) – قال نائب زعيم حزب الله اللبناني إن الرد على اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده بيد إيران.

وقال الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع قناة المنار الفضائية “ندين هذا الهجوم الشنيع ونرى أن الرد على هذه الجريمة في أيدي المعنيين في إيران”,

وقال إن فخري زاده قتل على يد “من ترعاهم أمريكا وإسرائيل” وقال إن الاغتيال جزء من حرب على إيران والمنطقة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رويترز : حزب الله يدين مقتل العالم الايراني 7 SKY TV.

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