الهجرة تعلن خلو ديالى من مخيمات النازحين

2020/11/28 | 11:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايفان فائق جابرو، اليوم السبت، خلو محافظة ديالى من مخيمات النزوح بعد اغلاق مخيم الوند الكرفاني في قضاء خانقين..

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