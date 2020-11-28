اليوم.. 6 مباريات ضمن الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز

2020/11/28 | 11:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} تُستكمل اليوم مباريات الجولة الخامسة في دوري الكرة الممتاز، بإقامة ست مباريات في بغداد والمحافظات.

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