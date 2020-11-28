الحشد الشعبي وأمانة بغداد تشرعان بعمليات “عاصمتنا” الخدمية استعداداً لموسم الأمطار

2020/11/28 | 11:19 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..شرعت هيئة الحشد الشعبي وأمانة بغداد، السبت، بعمليات “عاصمتنا” الخدمية استعداداً لموسم الأمطار المتوقع هطولها خلال الأيام المقبلة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ الحشد الشعبي قسم العاصمة الى قاطعين للعمليات الأول في الرصافة وتحديدا في مناطق بلدية الشعب وبلدية الصدر الأولى وبلدية الصدر الثانية وبلدية الغدير وبلدية بغداد الجديدة، والقاطع الثاني هو قاطع الكرخ وتحديدا بلدية الدورة وبلدية الرشيد وبلدية المنصور وبلدية الشعلة”.وأضاف البيان أنه “شاركت بالحملة قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي و القطعات الملحقة وكذلك تشكيلات الهندسة العسكرية ومديرية الاتصالات و إعلام الحشد الشعبي.



بواقع 2000 منتسب من الحشد الشعبي بالإضافة الى الجهد الآلي والميرة بالمولدات والمضخات المائية ومنظومة الكاميرات”.وانطلقت الحملة عقب التحضير لها منذ أيام عدة تكللت بتشكيل ( غرفة العمليات الخدمية ) بين الهيئة والأمانة، هذا وتجدر الإشارة إلى ان الجهد الخدمي للهندسة العسكرية للحشد الشعبي يواصل جهوده بدعم بلديات العاصمة للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب البيان.



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