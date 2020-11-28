العراق يدشن أول مشروع جباية “الكتروني” في إحدى القطاعات

2020/11/28 | 11:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلن البنك المركزي العراق اطلاق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الاسكان، وذلك ضمن التوجه القائم لاتمتمة الجبايات ومنع هدر الاموال.

وقال البنك في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تزامناً مع التوجه لدعم برنامج الحكومة الالكترونية يعلن البنك المركزي العراقي إطلاق مشروع الجباية الالكترونية الذي ممكن ان يساهم في تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها في بيئة آمنة وشفافة بالاعتماد على البنية التحتية لأنظمة الدفع ومنصات الدفع الالكتروني التي يوفرها البنك المركزي ومزودي خدمات الدفع المرخصين من قبله”.

واضاف أنه “حيث يستهدف هذا المشروع بشكل عام الوزارات ودوائر الجباية التي تستحصل ايراداتها من خلال الفواتير والرسوم وعلى رأسها “صندوق الإسكان العراقي”.

وبين انه “سيمكن هذا المشروع صندوق الإسكان من أتمتة العمليات الاقراضية كافة واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني والغاء التعاملات النقدية الذي بدوره سيُساعد من التخفيف عن كاهل المواطنين المقترضين من خلال التسريع في انجاز المعاملات واستخدام منصات الدفع بدلاً من الحضور الى مقر صندوق الاسكان ، هذا وقد تضمنت خطة الصندوق جدولاً زمنياً لشمول كافة فروعه في المحافظات بمشروع الجباية حتى نهاية عام ٢٠٢١.”

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