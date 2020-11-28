الصحة العالمية: نحن بحاجة إلى تقييم اللقاحات والرد المناعي لها

2020/11/28 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت منظمة الصحة العالمية حاجتها إلى تقييم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والرد المناعي الذي تظهره هذه اللقاحات.

وشددت المنظمة في بيان على ضرورة الاطلاع على البيانات السريرية للقاحات المحتملة والحصول على معلومات إضافية عن لقاح سبوتينك الذي قام بتطويره مركز غاماليا الروسي للأبحاث لتقييم فاعليته، ولقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية لتقييم اللقاحات والرد المناعي الذي تظهره النتائج، مشيرة إلى أن البيانات الموجودة حتى الان غير كافية.

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