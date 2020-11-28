بومبيو: عقوبات جديدة على 4 كيانات صينية وروسية تدعم برنامج إيران الصاروخي

2020/11/28 | 11:21 - المصدر: قناة التغيير

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فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران تتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تغريدة على حسابه بتويتر، إن بلاده فرضت عقوبات على أربعة كيانات في الصين وروسيا بسبب دعمها لبرنامج الصواريخ الإيراني، مؤكدا أن واشنطن مستمرة في استخدام جميع أدوات العقوبات المتوفرة لديها بحسب تعبيره.

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