مصدر: حكومة كردستان ستوزع رواتب موظفيها باستقطاع كبير جدا

2020/11/28 | 11:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/أربيل..كشف مصدر في حكومة إقليم كردستان، السبت، عن فرض حكومة الاقليم لاستقطاعات كبيرة في رواتب الموظفين.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة كانت تنتظر بغداد لإرسالها مبلغ 320 مليار دينار، ولكن في ظل عدم التفاهم، فأن حكومة الإقليم ونتيجة للضغط الشعبي قررت توزيع رواتب موظفيها لشهر تشرين الأول وفقاً لنظام الاستقطاع”.وأضاف أن “حكومة الإقليم ستفرض نسبة استقطاع تصل إلى 40% على رواتب الموظفين في كردستان، وذلك بحجة عدم وجود سيولة مالية كافية، وعدم إرسال الحكومة الاتحادية للأموال”.ومنذ أكثر 70 يوما لم يتسلم الموظفين في إقليم كردستان رواتبهم، فيما بدأت مجموعة من الدوائر والمؤسسات بالإضراب العام عن الدوام والتظاهر أمام دوائرهم احتجاجا على تأخر صرف الرواتب.انتهى 15 ع

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