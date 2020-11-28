البنك المركزي يطلق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الاسكان

2020/11/28 | 11:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلن البنك المركزي اليوم السبت، اطلاق مشروع الجباية الالكترونية لصندوق الإسكان.

وذكر بيان للبنك المركزي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تزامناً مع التوجه لدعم برنامج الحكومة الالكترونية أعلن البنك المركزي العراقي اطلاق مشروع الجباية الالكترونية"، لافتاً إلى أن "هذا المشروع يسهم في تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها في بيئة آمنة وشفافة بالاعتماد على البنية التحتية لأنظمة الدفع ومنصات الدفع الالكتروني التي يوفرها البنك المركزي ومزودي خدمات الدفع المرخصين من قبله".

وأشار البيان إلى أن "هذا المشروع يستهدف هذا المشروع بشكل عام الوزارات ودوائر الجباية التي تستحصل إيراداتها من خلال الفواتير والرسوم وعلى رأسها "صندوق الإسكان العراقي".

وأضاف أن "المشروع سيمكن صندوق الإسكان من أتمتة العمليات الاقراضية كافة واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني وإلغاء التعاملات النقدية الذي بدوره سيُساعد من التخفيف عن كاهل المواطنين المقترضين من خلال التسريع في إنجاز المعاملات واستخدام منصات الدفع بدلاً من الحضور إلى مقر صندوق الإسكان"، مبيناً أن "خطة الصندوق تضمنت جدولاً زمنياً لشمول جميع فروعه في المحافظات بمشروع الجباية حتى نهاية العام 2021".

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