قفزة مفاجأة بمستوى التبادل التجاري في منفذ حدودي عراقي

2020/11/28 | 11:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

كشف مسؤول محلي في محافظة الانبار، عن قفزة “غير مسبوقة” بمستوى التبادل التجاري في منفذ طريبيل الحدودي منذ افتتاحه.

وقال مستشار محافظة الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، إن ” منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار، سجل ارتفاع وتيرة التبادل التجاري للمرة الاولى منذ افتتاحه حيث وصل عدد الشاحنات القادمة من الاراضي الاردنية باتجاه منفذ طربيل الى اكثر من 2000 شاحنة محمللة بمختلف السلع في اليوم الواحد “.

واضاف ان” ارتفاع وتيرة التبادل التجاري مع الاردن يمثل نقل تحول في توفير السلع التي تحتاجها الاسواق المحلية ، مبينا ان” القوات الامنية تقوم بعمليات تدقيق للشاحنات وسائقيها لتأكد من البضائع وسائقي الشاحنات ومعرفة موقفة الامني، موضحا ان” كافة الطرق التي تؤدي الى منفذ طربييل الحدودي مع الاردن امن ومستقر وان القوات الامنية تقوم بعمليات تأمين الطريق الدولي السريع امام حركة نقل البضائع والمسافرين “.

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