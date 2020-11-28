وزير الداخلية يوجه التشكيلات الأمنية برفع قدراتها استعدادا لحماية العملية الانتخابية

2020/11/28 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، التشكيلات الأمنية برفع قدراتها استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، إن الغانمي يشرف بشكل مباشر على جميع العمليات الأمنية التي تنفذها تشكيلات الوزارة، لافتا إلى وزارة الداخلية تسعى لترسيخ الاستقرار في البلاد قبيل إجراء الانتخابات.

وأضاف أن إجراء الانتخابات يستلزم توفر بيئة آمنة، لذلك فإن جميع تشكيلات وزارة الداخلية بدأت تصاعد عملياتها الأمنية بالشكل المطلوب لحماية العملية الانتخابية.

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