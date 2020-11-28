2020/11/28 | 11:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت إيران رسالة الى مجلس الأمن الدولي على خلفية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاه في طهران

ودعا مندوب إيران الدائم لدى الامم المتحدة مجيد تخت روانجي، المنظمة الدولية الى ادانة عملية اغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداعات بوزارة الدفاع محسن فخري زادة، محملا الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الاغتيال.

وحذّر، الولايات المتحدة وإسرائيل من القيام بإجراءات ضد إيران خاصة في الفترة المتبقية لإدارة ترمب، مؤكدا حق بلاده في اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للدفاع عن شعبها وتوفير أمنها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران توجه رسالة للأمم المتحدة وتؤكد حقها في الرد على اغتيال زاده) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران توجه رسالة للأمم المتحدة وتؤكد حقها في الرد على اغتيال زاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).